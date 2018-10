Deel dit artikel:













Overval op horecazaak in Vlaardingen De overvallen horecazaak in Vlaardingen (Bron: MediaTV - Joey Bremer)

Aan de Markgraafland in Vlaardingen heeft zaterdagavond een overval plaatsgevonden in een Chinese horecazaak. De dader eiste geld en is na zijn daad weggerend.

Het is nog onbekend of de overvaller buit heeft gemaakt. Een woordvoerder van de politie meldt dat de dader nog niet is aangehouden. De politie is bezig met een buurtonderzoek. De verdachte wordt omschreven als iemand van ongeveer 1,80 meter. Hij heeft donkere kleren aan en had een bivakmuts op.