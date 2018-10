Damen over gestopte strafschop: 'Wist dat hij rechts zou schieten'

Bijna werd het nog een chaotische slotfase bij Excelsior - Vitesse (2-0), toen Roy Beerens werd gevloerd door Excelsior-doelman Sonny Stevens. De sluitpost kon met rood vertrekken en zag vervanger Alessandro Damen vervolgens de strafschop van Vitesse-spits Oussama Darfalou stoppen.

"Nee ik heb nog nooit zoveel interviews gegeven na één redding", begint een lachende Damen. "Voor mijn gevoel maakte Beerens hands en was het geen penalty, maar hij trok rood en dan moet je snel het veld in. Het is wel lekker als je die penalty vervolgens ook nog pakt, dat gaf rust in de laatste minuten."

"Ik was ervan overtuigd dat hij (Darfalou, red.) hem rechts ging schieten, dus dan da je daarvoor. Nu mag ik in ieder geval volgende week ook onder de lat staan. Maar eerst ga ik zo nog even rustig de penalty terugkijken."

Ook verdediger Jurgen Mattheij was opgelucht na de redding van Damen. "Dat hij die bal pakt is fantastisch, dan zit alles even mee", begint de verdediger, die zelf voor de 2-0 zorgde met een volley. "Ik raakte hem goed en de bal ging tussen iedereen door. We hebben vandaag revanche genomen voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Het positiespel was goed verzorgd en we durfden de bal te spelen. Dan komt naar voren waar we de hele week op trainen. Dit is goed voor ons zelfvertrouwen en we moeten op deze manier doorgaan."

Bekijk hierboven de hele interviews van verslaggever Dennis Kranenburg met Alessandro Damen en Jurgen Mattheij.