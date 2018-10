Deel dit artikel:













Steekincident in Barendrecht; man gewond De plek van het steekincident aan de Walmolen in Barendrecht (Bron: MediaTV - Joey Bremer) De plaats delict van de steekpartij aan de Walmolen (Bron: MediaTV - Joey Bremer)

Aan de Walmolen in Barendrecht heeft zaterdagavond nabij Park Nieuwland een steekincident plaatsgevonden. De melding kwam even na 22:00 uur. Een man is hierbij gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Er is nog niets bekend over de dader(s). Een woordvoerder van de politie meldt dat een groep van ongeveer twintig personen, die zich vlakbij de steekpartij bevond, er vandoor is gegaan. Onduidelijk is of de dader uit deze groep komt. Het slachtoffer was samen met nog een ander persoon. Volgens de politie kregen zij woorden met de groep, waarna het slachtoffer werd gestoken.