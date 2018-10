Zaalsporten: Feyenoord Basketball en Sliedrecht Sport onderuit

Feyenoord Basketball (rood) vorige week in actie tegen de Dutch Windmills

Feyenoord Basketball is, na vorig weekend tegen de Dutch Windmills, zaterdag opnieuw tegen een nederlaag aangelopen. In Leiden ging de ploeg van trainer Richard den Os met 88-64 onderuit.

Na het eerste kwart stonden de Rotterdammers nog op een voorsprong van 17-21, maar bij rust was dit al teniet gedaan door Leiden. Nadat de achterstand voor Feyenoord Basketball aan het begin van het derde kwart nog tien punten bedroeg, liep deze verderop in de wedstrijd alleen maar op.

Volleybal

Zowel de dames als heren van Sliedrecht Sport zijn zaterdagavond ook tegen een nederlaag aangelopen. De mannenploeg verloor in vijf sets van Dynamo (18-25; 24-26; 25-22; 25-22; 11-15), waarna de dames eveneens in sporthal De Basis in vier sets onderuit gingen tegen Team Eurosped (26-24; 22-25; 20-25; 16-26).