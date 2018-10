Overleden oud-premier Kok (80): herinneringen aan de havenstakingen en moord op Fortuyn

De zaterdag overleden oud-premier Wim Kok (80) wordt in de regio Rijnmond vooral herinnerd door zijn belangrijke rol als FNV-voorzitter in de Rotterdamse havenstakingen in de jaren '70 en '80 en als eerste premier die een politieke moord in Nederland meemaakte.

Van 1976 tot 1985 bekleedde Kok de voorzittersfunctie bij de FNV. Hij maakte zich destijds hard voor de verkorting van de arbeidsduur voor de arbeiders in de Rotterdamse haven.

Politieke carrière

In 1986 volgde hij PvdA-leider Joop den Uyl op. In het derde kabinet Lubbers was hij minister van Financiën en vicepremier. In Paars I en II was hij premier van kabinetten van PvdA, VVD en D66. Kok beëindigde zijn Haagse loopbaan in 2002.

Als PvdA-leider zorgde Kok voor een koerswijziging van de partij, die hij meer in de richting van het politieke midden stuurde. In een toespraak in 1995 noemde hij dat het 'afschudden van de ideologische veren'. Kok verwierf internationaal faam als boegbeeld van de ,,derde weg", die het midden zocht tussen sociaaldemocratie en liberalisme.

Pim Fortuyn

​Wim Kok was de eerste premier in Nederland die een politieke moord meemaakte. Op 6 mei 2002 werd Pim Fortuyn op het Mediapark in Hilversum doodgeschoten.

In een interview zei Kok dat hij vooral moeite had met hoe vijandig indertijd op hem en tegenstanders van Fortuyn werd gereageerd.Hij noemde de daaropvolgende dagen tot de Kamerverkiezingen ‘een hel’.

Na zijn politieke loopbaan was hij onder meer commissaris bij ING en Shell. Ook verrichtte hij werkzaamheden voor de EU.