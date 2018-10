Evolutiebioloog uit Vlaardingen wint prijs met stadse dieren

De in Vlaardingen geboren evolutiebioloog Menno Schilthuizen (53) is dit jaar de winnaar van de Jan Wolkers Prijs, de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek. De prijs ontving hij voor zijn boek Darwin in de stad over hoe de natuur zich aanpast aan de stedelijke omgeving.

Schilthuizen laat volgens de jury zijn lezers opnieuw versteld staan van de alledaagse natuur. Zo beschrijft hij onder andere in zijn boek dat het dna van dieren verandert in een stedelijke omgeving.

Stadsmerels hebben door de jaren heen een dikkere snavel gekregen dan merels die in het bos leven. Volgens Schilthuizen is het een kwestie van tijd tot er twee verschillende merels in de vogelboekjes staan.

McFlurry Egel

Een ander voorbeeld dat Schilthuizen aanhaalt in zijn boek is de McFlurry Egel. Uit nieuwsgierigheid klommen egels in McFlurry-bakjes die op straat achter waren gelaten. Ze kwamen hier wel in, maar zodra ze eruit probeerde te komen kwamen ze met hun stekels vast te zitten in de plastickraag van het bakje. De egels overleefden dit niet. Eén van deze slachtoffertjes kun je terug zien in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

De prijs, die genoemd is naar beeldhouwer en natuurliefhebber Jan Wolkers, bestaat uit een portret van Schilthuizen getekend door NRC-tekenaar Siegfried Woldhek en een bedrag van 5000 euro. Dit is de zesde keer dat deze prijs uitgereikt wordt.

De jury dit jaar bestond uit Karina Wolkers (vrouw van Jan Wolkers), Allard Stapel (Wereld Natuur Fonds), Jean-Pierre Geelen (de Volkskrant) en Daniel Gulpers (Vroege Vogels).

Het thema natuur kwam dit jaar in veel Nederlandse boeken terug. De jury keek naar 120 natuurboeken. Niet vreemd, dit was ook het thema van de Boekenweek 2018. "De oogst was groter dan ooit'', laat de jury weten. "Wat opviel: natuur in de stad is echt een thema geworden.''