Goede eerste helft levert Feyenoord overwinning op tegen PEC

Feyenoord heeft zondagmiddag met 3-0 van PEC Zwolle gewonnen. De Rotterdammers speelden een goede eerste helft en stonden bij rust dan ook met 2-0 voor. Jordy Clasie en Nicolai Jørgensen scoorden in de eerste helft, Steven Berghuis scoorde in de tweede helft.

Feyenoord begon furieus aan de wedstrijd. Binnen een minuut had het namelijk al 1-0 kunnen zijn. Sam Larsson kreeg een goede schotkans, maar PEC-doelman Mickey van der Hart kon het voorkomen.

Na een mooie aanval kreeg Nicolai Jørgensen ook een kans. Steven Berghuis passte de Deense spits met buitenkant voet vrij. Maar hij schoot ook op doelman van der Hart.

Even later stond Feyenoord wel op voorsprong. Een afgeslagen hoekschop werd door Jordy Clasie fantastisch op 'de pantoffel' genomen. De bal plofte in de goal; van der Hart was kansloos.

Feyenoord op stoom

Na de openingstreffer ging Feyenoord door. Nicolai Jørgensen was nadrukkelijk opzoek naar een doelpunt, maar hij vond deze keer, na een vlammend schot, de paal. PEC kreeg voor rust nog wel een kans. Gianluca Scamacca verscheen voor doelman Justin Bijlow, omdat linksback Calvin Verdonk niet adequaat ingreep. Maar Bijlow trok aan het langste eind.

Voor rust kreeg Jørgensen uiteindelijk wel zijn doelpunt. Een hoekschop belandde perfect op zijn hoofd: 2-0. Met die stand werd ook gerust.

PEC neemt over

Door wat omzettingen begon PEC beter aan de tweede helft. Het kreeg door een fout van Vilhena snel al een kans op de 2-1. Gianluca Scamacca was echter weer niet scherp genoeg: Bijlow redde opnieuw. Thomas Lam raakte daarna ook nog de lat.

Ondanks dat PEC steeds gevaarlijker werd en de wedstrijd overnam, kwam Feyenoord wél op 3-0. Een mooie treffer van Steven Berghuis gooide de wedstrijd in het slot. Hij krulde, op de voor hem karakteristieke wijze, de bal met links in het doel.

Scoreverloop

17' 1-0 Jordy Clasie44' 2-0 Nicolai Jørgensen73' 3-0 Steven Berghuis

Volg hier ook onze liveblog: