Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











LIVE: Feyenoord-PEC (1-0) Feyenoord - PEC Zwolle

Na de 2-0 overwinning van Excelsior zaterdagavond, hoopt Feyenoord zondag het goede voorbeeld van de stadsgenoot te volgen in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. De aftrap is om 14.30 uur, en de wedstrijd is uiteraard te volgen via alle kanalen van RTV Rijnmond.

Om 13.15 uur begint een extra uitzending van Sportclub Rijnmond op tv, waarin verslaggever Sinclair Bischop met verschillende supporters vooruitblikt op de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Een uurtje later neemt hij plaats op de perstribune, om samen met collega Dennis van Eersel de wedstrijd Feyenoord - PEC Zwolle 90 minuten van live radiocommentaar te voorzien. Dit commentaar is te horen tijdens het live wedstrijdverslag in Radio Rijnmond Sport. Deze uitzending staat uiteraard in het teken van Feyenoord en begint al om 13.00 uur. Geen radio bij de hand? Geen enkel probleem, want dan kan je de wedstrijd altijd nog volgen via de liveblog van RTV Rijnmond. Praat hieronder mee over de wedstrijd tegen PEC Zwolle! Scoreverloop

17' 1-0 Jordy Clasie 17' 1-0 Jordy Clasie Volg hier ook onze liveblog: