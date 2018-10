Auto raakt te water bij Leerbroek, 22-jarige bestuurder overlijdt

Een 22-jarige man uit Vianen is zondag overleden nadat hij bij Leerbroek met zijn auto in het water terechtkwam.

Een ooggetuige zag zondagmorgen iets voor 07:00 uur een auto het water in rijden bij de Kanaaldijk. Hulpverleners ontdekten dat er nog iemand in de wagen zat.

Brandweerlieden gingen direct het water in bij aankomst. Het slachtoffer werd bevrijd en gereanimeerd. Dat mocht helaas niet meer baten. De bestuurder overleed in de loop van de ochtend in het ziekenhuis.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat hij de enige was die in de auto zat. De auto is door nog onbekende oorzaak in het water terechtgekomen.