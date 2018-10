Jan Boskamp viert 70e verjaardag met nieuw boek

Jan Boskamp vierde vandaag zijn 70e verjaardag. De oer-Feyenoorder werd zondag door veel bekende uit de voetbalwereld verrast en gefeliciteerd. Op zijn verjaardag werd ook een boek over Boskamp gepresenteerd.

Het boek 'Voetbal stelt niets voor', geschreven door Geert Vermeir, werd aan alle aanwezigen gepresenteerd. Maar zelf gaat Boskamp het boek niet lezen. "Ik ga toch geen boek over mezelf zitten te lezen toch? Ik weet hoe mensen over me denken. De één vindt me een topvent, de ander een klootzak. Dat is niet zo moeilijk."

Bekijk hierboven heel het item met onder andere gesprekjes met Dick Advocaat en René van der Gijp én het volledige interview met Boskamp.