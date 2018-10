'Gio' over Feyenoord-PEC: 'Niveau van eerste helft was heel hoog'

Feyenoord heeft zondag met 3-0 gewonnen van PEC Zwolle. De eerste helft van de Rotterdammers was goed, maar in de tweede helft zakte de ploeg van Giovanni van Bronckhorst terug en kwam het af en toe nog in de problemen.

"De manier waarop we begonnen was denk ik de manier hoe we willen en kunnen spelen", zegt Van Bronckhorst tegenover RTV Rijnmond. "Met hoog baltempo en veel beweging in het team. We wisten waar de ruimtes zouden kunnen aan de zijkanten. Dat hebben we denk ik optimaal benut. Ook na de aanpassing van PEC."

Het verschil tussen de eerste en tweede helft, zag de trainer ook. "Het verschil tussen de eerste en tweede helft is te groot. Er waren wat aanpassingen bij PEC. Op momenten gaven we niet de juiste druk en liepen we snel uit de organisatie, waardoor de ruimtes te groot werden op het middenveld en niet echt druk op de bal konden geven."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Giovanni van Bronckhorst. Hij gaat daar ook in op de wissel Malacia-Verdonk.