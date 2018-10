Verdachten in zaak mysterieuze dood Rotterdammer weer vrij

Man overlijdt onder mysterieuze omstandigheden in Rotterdam

De drie personen die zijn aangehouden op verdenking van betrokken bij de mysterieuze dood van een 44-jarige man in Rotterdam zijn weer op vrije voeten. Twee van hen, een 25-jarige man uit Wateringen en een 31-jarige vrouw uit Rotterdam, blijven nog wel formeel verdachten in de zaak.

Donderdagavond werd een 44-jarige Rotterdammer in een huis aan de Linker Rottekade gevonden. Hij was niet meer bij kennis en overleed ter plekke, ondanks een poging tot reanimeren. Hij was ingehuurd als klusjesman.

De drie personen die toen zijn opgepakt waren op dat moment in de woning aanwezig. De politie was afgekomen op een melding van een steekpartij, maar agenten konden geen steekwonden vinden. De doodsoorzaak is nog steeds onduidelijk.