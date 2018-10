Zonnepanelen overtreffen eerdere opbrengsten door zonnig 2018

Eigenaren van zonnepanelen hebben deze zomer goede zaken gedaan. Tussen mei en september is de opbrengst in de regio Rijnmond met 15 tot 18 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht op verzoek van de NOS . Het was een zomer met flink meer zonlicht, ook vergeleken met het gemiddelde van de jaren 1981 tot 2010.

Op andere plekken in het land was de opbrengst nog hoger. In oost-Brabant is zelfs 25 procent meer opgebracht.

Zon, niet warmte

De warmterecords en hittegolven van dit jaar hebben weinig invloed gehad op de opbrengst van zonnepanelen. Die zijn namelijk blij met zon, maar niet per se met warmte. Dat zegt hoogleraar zonne-energie aan de Universiteit van Amsterdam Wim Sinke tegen de NOS.