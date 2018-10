Nederlands korfbalteam voor zevende keer op rij Europees Kampioen

Het Nederlands korfbalteam (TeamNL Korfbal) is zondag Europees Kampioen geworden. PKC'ers Suzanne Struik, Laurens Leeuwenhoek en Olav van Wijngaarden deden mee in de finale tegen Duitsland, die met 21-8 werd gewonnen. Suzanne Struik nam na de wedstrijd afscheid als international.

Het is voor Nederland de zevende Europese titel op rij.

In de beginfase kon Duitsland nog wel een tijdje mee met Nederland. Maar daarna nam Oranje het over en had Duitsland nog maar weinig te vertellen.

Dat de Duitsers de finale haalden was sowieso al een enorme verrassing. Zij wonnen dit toernooi al verrassend van België (normaal de gedoodverfde finalist) en versloegen op hun weg naar zilver ook Portugal.

Afscheid van Struik

Zoals gezegd nam Suzanne Struik tegen Duitsland afscheid tegen Duitsland. De 31-jarige speelster speelde twaalf jaar voor Oranje en won onder meer vier EK's en drie WK's.

Met twee doelpunten had Struik ook een aandeel in de finale en kreeg ze later in de wedstrijd een publiekswissel.