Terreinwagens manoeuvreren behendig over speciaal parcours strand Rockanje

Bij hoge uitzondering mochten ze zondag door het zand langs de zee crossen. Normaal zijn alleen hulpdiensten toegestaan op het strand van Rockanje. Zondag verzamelden tientallen bestuurders van terreinwagens zich om door een speciaal parcours in het zand te rijden.

Leden van de organisatie 4x4 mochten zondag vanaf 10:00 uur op een speciaal aangelegd parcours laten zien hoe goed ze hun voertuig beheersen. "Het was erg druk, er reden zo'n 40 50 wagens", zegt Patrick Blonk. Hij maakt al zo'n tien jaar foto's van onder meer dit jaarlijkse evenement.

Het soort mensen dat kwam rijden, was heel divers, vertelt Patrick. "Gewoon personenwagens, militaire wagens, mensen die van knutselen houden."

Snelheid is niet waar het om draaide op het strand. "Het gaat erom dat je behendigheid hebt", legt Patrick uit. "Je gaat over bulten heen, dan weer naar beneden en af en toe zit er eentje vast." In dat geval helpen andere bestuurders de wagen weer vooruit.

Niet alle wagens konden tegelijk op het parcours, dus het rijden werd afgewisseld. "Anders wordt het parcours een beetje te vol", lacht Patrick. "Qua toeschouwers was het ook lekker druk, het was natuurlijk een mooie herfstdag. Gewoon gezellig, een familie-uitje is het eigenlijk."