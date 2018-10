Islamitische bekeerlingen komen samen in Rotterdam: 'Blijf vooral jezelf'

De Rotterdamse wijk Bergpolder was zondag het toneel van de jaarlijkse Nationale Bekeerlingendag. In islamitisch Centrum de Middenweg kwamen bekeerde moslims uit het hele land samen. Het is de negende keer dat deze dag wordt georganiseerd.

De bekeerlingendag is een initiatief van onder meer Rotterdammer Jacob van der Blom. Toen hij in Lombardijen een snackbar had, kwam hij in contact met Marokkaanse jongens, die over het geloof vertelden. De islam sprak hem uiteindelijk meer aan dan het christendom.

Juichen voor Feyenoord

"Je identiteit, je etniciteit, culturele achtergrond, hetgeen waar je vandaan komt, dat blijft gewoon hetzelfde. Op dat vlak zijn we gewoon Rotterdammers die juichen als Feyenoord wint, en wij zijn dan moslims."

Ook zijn vrouw Stefanie Danopoulos is bekeerd tot de islam. "Je hoeft niet een andere cultuur aan te nemen, je bent gewoon Hollands. Blijf vooral jezelf", zegt ze.

Facebook-vrienden

De bezoekers van de bekeerlingendag komen samen om ervaringen uit te wisselen, bij te kletsen en lezingen te volgen.

"Bekeerlingendag is echt voor ons iets heel speciaals, omdat we dan met heel veel bekeerlingen bij elkaar komen vanuit heel Nederland, zelfs vanuit België, dat wordt een groot feest. We zijn vaak Facebook-vrienden, maar hebben elkaar nog nooit in het echt gezien", vertelt een van de bezoekers.