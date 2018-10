Met dertig sint-bernards wandelen in het Kralingse Bos

Rennen, zwemmen, snuffelen en rollen in het zand: een groep van dertig sint-bernard honden vermaakte zich zondag prima in het Kralingse Bos in Rotterdam.

Het was een dag voor liefhebbers en fokkers. De organiserende club bestaat nu twee jaar en heeft al 168 leden. Negen keer per jaar is er een wandeldag, maar één keer in het jaar bowlingavond, en een keer een barbecue. Zondag wandelden er zelfs hondenbezitters uit België en Duitsland mee.

"Ze zijn heel aanhankelijk, heel lief en heel erg trouw. En ze bewaken je. Als je in de omgeving loopt en ze zien wat raars, dan staan ze er ook voor je", zegt een van de wandelaars.

"Het woord wandelen kennen ze dondersgoed. Als we gaan wandelen, gaan we ook wandelen en dan zijn ze zo actief, want dan weten ze gewoon: we gaan weg de hele dag", vertelt de organisator.

Niet alleen voor de honden is het een feest, de baasjes genieten volop mee. "Omdat we zien dat ze plezier hebben, dat is gewoon zalig. Een fijne, gezellige dag", zegt een van de baasjes.

Voor puppy’s en oudere honden was er een kortere route.