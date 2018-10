Wijbenga: geen informatieavond Oosterflank na zedenincidenten

Er komt geen ‘brede informatieavond’ voor bewoners van de Rotterdamse wijk Oosterflank na recente zedenincidenten, zegt wethouder Wijbenga van Handhaving. De gebiedscommissie Prins Alexander heeft daar na aandringen van bewoners om gevraagd.

In de wijk is onrust ontstaan nadat twee weken geleden een man werd aangehouden voor het lastigvallen van jonge meisjes in het Schollebos in Capelle aan den IJssel, vlakbij de Oosterflank. Ook zette een verwarde man de gaskraan open.

Wijbenga is afgelopen woensdag in de wijk in gesprek gegaan met bewoners, professionals en ondernemers. Hij wil niet nog een grote informatieavond houden. Volgens de gebiedscommissie is zo’n avond nodig, omdat bewoners kritisch zijn op de handelswijze van de gemeente na het zedenincident. Eerder vroeg de fractie van Leefbaar Rotterdam ook om een bewonersbijeenkomst.

“Er is gebrek aan informatie over de zedenincidenten, het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor gedrag van BAVO-cliënten buiten het terrein en het is onduidelijk waar verdachte situaties kunnen worden gemeld”, schrijft de gebiedscommissie aan de wethouder.