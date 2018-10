Glutenvrije pepernoten bij intocht in Dordrecht, Piet blijft zwart

Piet blijft dit jaar in Dordrecht zwart. In ieder geval bij de intocht van Sinterklaas. Dat laat de organisatie van de intocht weten. Die wijkt ook dit jaar niet af, ondanks dat bij de landelijke intocht ook roetveegpieten worden ingezet.

"We vieren het traditionele sinterklaasfeest in de oudste stad van Holland", zegt de voorzitter van Stichting Intocht Sint Nicolaas Dordrecht tegen RTV Rijnmond.

De intocht is op 17 november, met meerdere pakjesboten. "De boten van de Sint zullen om 12.00 uur samen met zo’n 100 vrolijke Pieten aanmeren in de Kuipershaven", zegt de organisatie.

De kleur van Piet tijdens de intocht is ieder jaar in veel steden onderwerp van heftige discussie, vanwege de verwijzingen naar het slavernijverleden en karikaturale eigenschappen, zoals kroeshaar en grote gouden oorringen. Bij de landelijke intocht in Zaandam hebben pieten daarom dit jaar meer of minder roetvegen, geen gouden oorringen meer en zowel lang, krullend, steil en kort haar.

In Rotterdam werden in september door verschillende politieke partijen al vragen gesteld over het uiterlijk van Piet tijdens de intocht in de stad.

Glutenpiet

In Dordrecht lopen dit jaar voor het eerst Pieten mee met glutenvrije pepernoten, voor kinderen die lijden aan de auto-immuunziekte coeliakie.