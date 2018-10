Op de A15 richting Ridderkerk zijn vijf auto's op elkaar gebotst. Daarbij raakte een automobilist gewond aan zijn hoofd.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Boven-Hardinxveld. Volgens de politie stonden de auto's die op elkaar zijn gereden in de file. Door het ongeluk is de linker rijstrook dicht geweest en is de file nog langer geworden.