​RTV Rijnmond bivakkeert een week in Vreewijk

RTV Rijnmond zoemt deze week extra in Vreewijk in Rotterdam-Zuid. Verslaggevers Koen Freijssen en Maurice Laparlière doen vijf dagen lang verslag tijdens het project 'Vreewijk op de Kaart!'

In juni bivakkeerden de verslaggevers een week in Bloemhof. Dat leverde toen bijzondere verhalen op. Zoals het initiatief van Johan Muurlink, beter bekend als Johan de Boterhammenman. Hij smeert elke dag brood voor kinderen die met een lege maag naar school gaan.

Net als in Bloemhof hebben de verslaggevers nog geen afspraken gemaakt. De verhalen in Vreewijk worden gemaakt op basis van tips van bewoners.

Welke onderwerpen houden de mensen in Vreewijk bezig? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Koen en Maurice gaan op zoek naar de verhalen en antwoorden.

De verhalen van de verslaggevers zijn te volgen via de website en app van Rijnmond, social media, televisie en radio. Ook houden ze een kaart bij waar de reportages in staan gemarkeerd.

Heb je tips voor verhalen over Vreewijk? Kom dan vooral even op de koffie bij de pop-upredactieruimte. Het duo werkt vanuit Buurtcentrum De Brink. Als je geen tijd hebt om langs te komen, kun je ook mailen naar koen.freijssen@rijnmond.nl of maurice.laparliere@rijnmond.nl.