Van Daele en Voskamp in FC Rijnmond Joop van Daele Johan Voskamp

Onze regionale voetbalclubs in het betaalde voetbal behaalden allemaal een resultaat in het afgelopen weekend. Feyenoord en Excelsior wonnen hun eredivisiewedstrijden. Sparta en FC Dordrecht speelden allebei met 1-1 gelijk in de eerste divisie. Genoeg om over na te praten in FC Rijnmond.

Deze week schuiven in de regionale voetbaltalkshow oud-Feyenoorder Joop van Daele en Johan Voskamp, voormalig spits van Excelsior en Sparta, aan bij presentator Bart Nolles. Verder heeft Emile Schelvis een plek aan de desk van FC Rijnmond. Na al dat praten over voetbal gaan we direct door met Sportclub Rijnmond, waarin allerlei andere sporten aan bod komen. FC Rijnmond begint om 17:23 uur en wordt vervolgens ieder uur herhaald. Op onze Facebook-pagina kun je meepraten tijdens de uitzending.