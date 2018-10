Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rotterdamse huizen bijna zestien procent duurder Archieffoto

De huizenprijzen in Rotterdam zijn opnieuw sterker in waarde gestegen dan in Amsterdam. Een Amsterdamse koopwoning kost gemiddeld 474 duizend euro. In Rotterdam moet 268 duizend euro worden neergeteld.

Het is het derde kwartaal op rij dat Rotterdam de lijst aanvoert. De prijsstijging hangt samen met een daling van de verkopen. Er zijn steeds minder huizen op de markt. Rotterdamse woningen zijn 15,8 procent duurder geworden, in Amsterdam was de stijging 13,1 procent. In de provincie Zuid-Holland kost een huis gemiddeld 289 duizend euro.