Praathuis Pierre Bayle verhuist van Crooswijk naar de Erasmus Universiteit

Het Monument voor Pierre Bayle van de Rotterdamse kunstenaar Paul Cox verhuist van Crooswijk naar de Erasmus Universiteit. De universiteit heeft al een Pierre Bayle Building en krijg nu ook een monument.

Het kunstwerk is bedoeld als een tekst- of praathuis. In Crooswijk kwam het huisje niet tot zijn recht, daarom wordt het monument op 2 november officieel overgedragen aan de universiteit.

De filosoof Pierre Bayle

Pierre Bayle was een fransman met de leerstoel filosofie aan de Protestante Academie in de Franse stad Sedan. Hij pleitte voor religieuze tolerantie en zijn motto was: ‘Schaam je, om uit naam van je godsdienst op te roepen tot geweld!’

In 1681 werd de Protestante Academie opgeheven en vluchtte de filosoof naar Rotterdam. Daar werd hij hoogleraar en schreef het befaamde Dictionaire Historique et Critique (1697). Zijn denkbeelden werden door velen als radicaal beschouwd en hij werd uit zijn functie gezet. De filosoof, die opriep tot begrip en tolerantie, werd zelf als een ketter veroordeeld.

Nog altijd relevant

Bayle leefde ruim 300 jaar geleden, maar zijn denkwijze is nog altijd relevant, zegt hoogleraar Wiep van Bunge. "Bayle gaf een antwoord op een heel eenvoudige vraag waar veel Rotterdammers nog altijd mee worstelen: hoe ga je om met mensen die anders zijn? Bijvoorbeeld omdat ze een andere godsdienst hebben dan die van jou, of omdat hun wieg of die van hun ouders niet in Nederland stond."

"Het antwoord van Bayle luidde: beoordeel mensen op wat ze doen, op hoe ze zich gedragen. En maak je niet druk om wat ze allemaal geloven. Probeer andere mensen niet te maken zoals jij bent. Dat leidt onherroepelijk tot geweld. Vandaar dat ik zo gelukkig ben met de vorm van het monument: een praathuis."