Winweek bij RTV Rijnmond Sport: kaarten voor Sparta-Telstar!

Sparta hoopt vrijdagavond het eerste feestje van dit seizoen te kunnen vieren. De Rotterdammers kunnen dan in eigen huis de eerste periodetitel in de eerste divisie pakken als Telstar wordt verslagen. En jij kunt op Het Kasteel aanwezig zijn!

Deze week geven we 3x2 kaarten weg voor Sparta-Telstar. Om te kunnen winnen, moet je naar onze Facebook-pagina gaan. Daarop staat hoe je de tickets kunt krijgen.

Als je maandag geen kaarten wint, dan is er geen man overboord. We geven namelijk op drie willekeurige momenten de kaarten weg. Kortom: houd de aankondigingen op onze website en Facebook in de gaten!