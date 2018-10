Fotofestival Schiedam bestolen: 'te bizar voor woorden'

De ontvreemde doeken op het Fotofestival in Schiedam, op de foto nog in volle glorie.

Festivaldirecteur Marcel Kollen van het Fotofestival in Schiedam heeft er nauwelijks woorden voor. Maandagnacht zijn vier doeken gestolen op de nog maar net geopende fototentoonstelling in de binnenstad.

Het gaat om plastic doeken met afdrukken van foto's, die op containers in de binnenstad hingen. Een van de containers stond buiten het zicht van de bewakingscamera's. "Daar zijn de doeken heel vakkundig afgehaald. Niet door iemand die dronken is, maar echt door een persoon die ze nauwkeurig heeft verwijderd.''

Kollen kan er met zijn hoofd niet bij. "Die foto's zijn afgedrukt op vrachtwagenplastic. Die stof is helemaal niks waard. Wat moet iemand daar nou mee? Het zijn ook nog eens enorme foto's van twee bij drie meter. Nou, dan moet je wel een hele grote woonkamer hebben om dat op te kunnen hangen."

Kollen hoorde maandagochtend over de diefstal. "Handhaving belde me met het nieuws. Ik was net nog heel erg blij. We zijn dit weekend begonnen en de bezoekcijfers waren goed. De reacties ook goed. En daar doen we het voor: om iets moois te laten zien."

Kort had Kollen flink de pest in. "Ik ben enorm teleurgesteld. Deze doeken zijn niks waard voor een ander, maar voor ons kost het veel geld om ze opnieuw te laten drukken."

De organisatie heeft al geïnformeerd bij een drukker naar de kosten van het herdrukken. "We wachten nog op antwoord. Maar het gaat ons veel geld kosten, dat is zeker."