Vakbond deelt stressballen uit bij IKEA Barendrecht

Vakbond FNV voert dinsdag actie bij IKEA Barendrecht. Er worden stressballen uitgedeeld aan klanten om aandacht te vragen voor de vastgelopen cao-onderhandelingen.

Het ziekteverzuim onder het personeel bij het Zweedse woonwarenhuis is erg hoog. Er werken volgens de vakbond te weinig mensen om alle klanten goed te woord te staan, waardoor er te veel werkdruk is.

"Het zijn echt mensen met passie voor de zaak", zegt een woordvoerder van de FNV. "Maar als je dan in je eentje op de winkelvloer staat en er is een hele rij wachtende klanten, is dat heel naar."

Op de stressballen staat: 'Meer collega's, minder werkdruk en meer service.' "Het is een ludieke actie", zegt de woordvoerder. "Als klanten lang moeten wachten, zorg de stressbal voor wat ontspanning. Op deze manier vragen we aandacht voor het probleem."

De stressballen worden tussen 09.30 en 14:00 uur uitgedeeld.