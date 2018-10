Bendsneyder nog niet geopereerd na valpartij

Bo Bendsneyder moet nog altijd geopereerd worden aan een open scheenbeenbreuk in het ziekenhuis van Tokyo. De ingreep kan pas dinsdag plaatsvinden, als de vader van de Rotterdamse motorracer is aangekomen en schriftelijk toestemming heeft gegeven. Hij hoopt aan het einde van de week weer terug naar Nederland te keren.

De 19-jarige Bendsneyder werd zondag in de Moto2-race op het circuit van Motegi getroffen door een losgeraakt onderdeel van zijn motorblok, dat zijn scheenbeen doorboorde. De dynamo van zijn Tech 3-machine ontplofte in de laatste ronde. De Rotterdammer kon niets aan het technische mankement doen.

De vader moet toestemming geven voor de operatie, omdat Bendsneyder volgens de Japanse wet nog minderjarig is. Een snelle operatie is van belang, omdat vliegen met een open beenbreuk het risico op infectie of trombose vergroot.