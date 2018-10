Deel dit artikel:













PVV-voorman wil uitslag eigen enquête corrigeren Maurice Meeuwissen

Maurice Meeuwissen van de PVV in Rotterdam wil de uitslag van zijn eigen enquête over kunst en cultuur in de stad aanpassen. Hij had gehoopt dat de poll op social media zou leiden tot massale steun voor vermindering van het kunstbudget. Maar het tegenovergestelde blijkt het geval.

"Dit weekend is een leger trollen op de kunst- en cultuurpoll aan het reageren", schrijft Meeuwissen op Facebook. "Einduitslag wordt uiteraard gecorrigeerd." Als introductie van de enquête meldt de PVV-voorman dat Rotterdam het "enorme bedrag van 150 miljoen" uitgeeft aan kunst en cultuursubsidies. "Geld dat daardoor onder andere niet naar zorg en veiligheid gaat! Moet er minder of meer naar kunst en cultuur?" Zes procent van de stemmers vindt tot nu toe dat er veel minder geld naar cultuur moet. Bijna driekwart blijkt juist voor verhoging van het cultuurbudget te zijn. Meeuwissen heeft daar nu het stempel 'Fake news' op gezet.