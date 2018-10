Inbrekers in Schiedam nemen ook puppy Karel mee

Hij kan nauwelijks uit zijn woorden komen. Zondagnacht, toen hij gewoon thuis lag te slapen, werd er bij Schiedammer Sebastiaan ingebroken op de Westvest. Van de inbraak merkten hij en zijn vriend niets, van de gevolgen wel.

Want de buit is enorm. Allerlei spullen blijken weg. En zelfs hondje Karel, een jonge bostonterriër, is meegenomen.

"Vreselijk", stamelt Sebastiaan, die er diep van onder de indruk is, zachtjes. Net als zijn vriend is hij er maandagmiddag helemaal stuk van. Want de spullen zijn wel vervangbaar, maar hun dierbare hondje is dat absoluut niet. "We hebben hem pas net."

De diefstal van puppy Karel is nog eens extra erg omdat de hond medische verzorging nodig heeft, vertelt Sebastiaan. "Karel heeft aan het infuus gelegen en heeft nu medicijnen nodig. Maar ja, die zijn niet meegenomen."

Sebastiaan en zijn vrienden zijn op Facebook een zoekactie naar Karel begonnen. "We hopen dat we hem snel weer terugvinden", zegt hij. Ondertussen weet Sebastiaan zich nauwelijks raad met de situatie. "Ik vind het te moeilijk, te emotioneel. Er komt gigantisch veel op ons af."

Voor de camera wil hij daarom niet verschijnen. "Ik ben op dit moment gewoon te ontdaan om mijn verhaal te doen. Maar we zijn wel dankbaar dat we zo worden geholpen met zoeken.''