Voetballende schrijver Jona Baan bezig aan nieuw boek

Schrijver Jona Baan debuteerde eerder dit jaar met zijn verhalenbundel De tsaar van Lombardijen en andere Rotterdamse voetbalverhalen. Het succes van het boek heeft hem geïnspireerd om aan de slag te gaan met een volgende bundel, dit keer over zijn werk als basisschoolleraar.

Voorlezen

Toen zijn vriendin ruim een jaar geleden ernstig ziek werd, vond ze het prettig om door Baan voorgelezen te worden. Bij voorkeur moest hij luchtige, humoristische boeken voorlezen. Vooral het werk van Michel van Egmond viel goed in de smaak.

Toen het stel door alle boeken van Van Egmond heen was, besloot Baan zijn eigen verhalen, die hij al enige tijd geleden voor de nieuwsbrief van zijn oude club S.V. Lombardijen had geschreven, aan haar voor te lezen.

Theater?

Het enthousiasme van zijn vriendin voor zijn verhalen riep in Baan de ambitie wakker om zijn verhalen toch eens serieus te boekstaven.was het resultaat. Het debuut werd lovend ontvangen, onder andere door Van Egmond nota bene.

Baan werd al gepolst om te kijken of hij op een of andere manier met FC De Rebellen, een bont gezelschap van oud-sporters en -voetballers met Marcel meeuwis aan het roer, het theater in kan gaan met zijn verhalen. En hij is al begonnen aan een nieuwe bundel, ditmaal over alles wat hij meemaakt en om zich heen ziet in het basisonderwijs.