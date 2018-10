Deel dit artikel:













Schip met recordlading ijzer in Rotterdamse haven De Rotterdamse haven. Foto: ANP / Koen van Weel

In de Rotterdamse haven is maandag een schip aangemeerd met een recordlading ijzer. Het bulkschip, de MV Yuanping Sea, heeft 50 duizend ton piekijzer aan boord. Dat zijn blokjes ijzer die per stuk 10 tot 20 kilo wegen.

Normaal gesproken hebben schepen 30- tot 35 duizend ton aan boord. Een Oostenrijkse metaaldistributeur heeft het schip extra vol geladen om kosten te besparen. De lading komt uit Rio de Janeiro. Het is de bedoeling dat het ijzer vanuit Rotterdam verder wordt verspreid in Europa.