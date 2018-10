Marhinde Verkerk staart zich niet blind op Olympische medaille

In september voegde de Rotterdamse judoka Marhinde Verkerk een bronzen WK-medaille toe aan haar erelijst. Een prachtige erelijst, waar alleen nog een Olympische medaille op ontbreekt.

"Voorheen was het nooit genoeg," vertelt Verkerk. "Maar nu ik al een mooie erelijst heb, staar ik mij niet meer blind op de ontbrekende Olympische medaille. Dan zou ik mijzelf tekort doen."

Na het WK in Bakoe neemt Verkerk nu even gas terug, om straks weer te knallen op andere toernooien. "Het is ook belangrijk dat je weet wanneer je moet stoppen. Even gas terug en de batterij opladen, voordat je begint aan een nieuwe periode met toernooien. Judo is niet een sport waarin je in vier jaar tijd op de Spelen kan komen. Daar gaan heel veel uren en jaren in zitten, wil je daarvan de vruchten laten afwerpen."