Giessenburgse filmmaker legt paartijd hazen vast

Minstens twintig dagen zat filmmaker Stijn Phillips in de Giessenburgse polders om de paartijd van hazen vast te leggen voor een korte film. Deze week is de film Rammeltijd te zien tijdens het Wildlife Filmfestival Rotterdam in Cinerama.

Het paringsgedrag van hazen is nogal bijzonder te noemen. Een vrouwtjeshaas is maar heel kort vruchtbaar, ongeveer één uur per zes weken. Wanneer dit het geval is, verspreidt ze een bepaalde geur waardoor de mannetjes weten hoe laat het is.

Vervolgens zet het vrouwtje het op een lopen, terwijl de mannetjes haar op de hielen zitten. Uiteindelijk blijven de sterkste en meest fitte mannetjeshazen over. Met hen paart het vrouwtje.

​Rammelen

Makkelijk was het vastleggen van dit tafereel, dat ook wel 'rammelen' wordt genoemd, niet volgens de in Giessenburg geboren filmmaker. "Tijdens het rammelen bereiken de hazen soms snelheden van zeventig kilometer per uur", licht hij toe.

Sommige ochtenden stond hij voor niets klaar met zijn camera, in de kou. Andere dagen was het meerdere keren raak. Voor de filmmaker maakte dat niet uit: "Ik laat graag de natuur op haar mooist zien, in de hoop dat de kijkers zelf hun conclusies trekken. Het was erg intensief, maar zeker de moeite waard."

Uiteindelijk leverden de beelden een film op van acht minuten. Donderdag, vrijdag en zondag is Rammeltijd te zien is tijdens het Wildlife Filmfestival.