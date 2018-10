Verdachte schietpartij Rotterdam-Kralingen gefilmd

De politie heeft bewakingsbeelden gekregen van de mogelijke dader van de schietpartij in Rotterdam-Kralingen vorige week. Die worden dinsdag getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Afgelopen woensdag loste een nog voortvluchtige dader meerdere kogels af op een auto op de Willem Ruyslaan. Een 64-jarige Rotterdammer raakte zwaargewond.

De schutter heeft vermoedelijk uren op het slachtoffer staan wachten voor hij schoot. Na de schietpartij ging hij er op een scooter vandoor. Op de 's-Gravenweg kwam hij ten val na een botsing, waarna hij te voet verder vluchtte.



Het slachtoffer is vaker met justitie in aanraking is gekomen. Daarom houdt de politie er rekening mee dat het gaat om een afrekening in het criminele circuit.