Man overvalt bejaard echtpaar in Rotterdam

Een bejaard stel in Rotterdam-Spangen is vrijdag op klaarlichte dag slachtoffer geworden van een woningoverval.

Het stel kwam net thuis na het halen van de griepprik. Bij hun portiek stond een man, die de 79-jarige vrouw vroeg of ze hulp nodig had met de deur. Zij liep namelijk met een rollator. De man zei dat hij ook in de flat aan de Multatulistraat woonde en stapte naar binnen.

Eenmaal boven aangekomen zag het stel de man weer staan. Het stel liep hun appartement binnen en deed de voordeur bijna dicht, toen de man hem plotseling open duwde.

De overvaller pakte de vrouw bij de schouder en hield zijn hand voor haar mond. De vrouw viel en toen haar man haar wilde helpen, kwam ook hij ten val.

De overvaller riep dat hij geld wilde en pakte de handtas van de vrouw uit de rollator. Hij pakte haar portemonnee, haalde daar 110 euro uit en liet het stel geschrokken achter.