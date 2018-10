Deel dit artikel:













Jens Toornstra: 'Logisch dat ik bij Feyenoord moet knokken voor mijn plek' Jens Toornstra

Jens Toornstra is sinds enkele weken zijn basisplaats kwijt bij Feyenoord en moet nu weer minuten maken in het tweede elftal van de Rotterdammers. Het is niet voor het eerst dat hij buiten de boot valt, maar blijft strijdbaar.

"Bij een club als Feyenoord kan je verwachten dat je moet knokken voor je positie," zegt Toornstra na afloop van Jong Feyenoord - Jong RKC (4-0). "Maar dat zeg ik al jaren. Het is aan mij om mij nu weer in het team te spelen." Ook komende zondag, in De Klassieker tegen Ajax, zal Toornstra waarschijnlijk weer op de bank beginnen. Op de vraag of hij de zorgen bij de fans voor een slechte uitslag kan wegnemen, voorafgaand aan die wedstrijd, wil hij niet te diep ingaan. "Wat kan ik zeggen... Ik denk dat we na zondag weer moeten praten, dan hoop ik er positief bij te staan."