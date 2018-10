Stellendamse vissers werken niet mee aan vangstverbod Haringvlietsluizen

De onderhandelingen tussen het rijk en vissers in Stellendam met netten en fuiken voor de Haringvlietsluizen zitten muurvast. Natuurorganisaties willen de vissers weg hebben, omdat de sluizen straks op een kier gaan en ze niet willen dat trekvissen gevangen worden.

Het idee is om vissers te compenseren zodat er een vangstverbod kan komen. Jan Luime is één van de vissers die hier niet aan meewerkt.

“Je kan niet blijven inleveren”, legt de visser uit. “We hebben al zoveel ingeleverd de laatste jaren en er komt een keer een einde aan. We hebben daarom gelijk gezegd dat we het niet doen.”

In de maanden september, oktober en november mag er al niet gevist worden voor de sluizen, vanwege de bescherming van de paling.

'Geen kant uit'

Luime vist al jaren op onder meer garnalen, paling, wollhandkrab en snoekbaars. De visser denkt ook tijdens het ‘kieren’ weinig trekvissen in zijn netten te gaan vinden. “En we willen ook graag helpen bij het monitoren hiervan.”

Vissen op een andere locatie is sowieso geen optie. Luime: “Die plek is er gewoon niet. Dat hebben we eerder al geprobeerd, maar het leverde niet genoeg op. We kunnen geen kant uit.”

Officieel in werking

15 november vindt het officiële moment plaats rondom het op een kier zetten van de haringvlietsluizen. Dat is precies 47 jaar na de opening van de sluizen door koningin Juliana. Het moment in november is symbolisch, want vanwege de lage waterstanden op de rivieren blijven de sluizen voorlopig nog helemaal dicht.