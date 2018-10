'Verloedering' tuinen Vreewijk bron van ergernis

Deze tuin is een doorn in het oog van mevrouw Spruit

"Dit hoort gewoon niet, je zal er maar naast wonen." De verwaarloosde tuin met roestige wasmachine en onkruid doen de 80-jarige Bep Spruit pijn aan haar ogen. En dat in het Rotterdamse Vreewijk, dat zich een heus tuindorp mag noemen.

Wie in Vreewijk een huis huurt, tekent in de meeste gevallen ook voor goed tuinonderhoud. Lukt dat zelf niet meer, dan is er in veel gevallen tegen een zachte prijs hulp te krijgen. Desondanks laten steeds meer bewoners de zaak versloffen, tot ergernis van buurtbewoners als Bep Spruit.

De echte Vreewijkse heeft wel een verklaring. "Een tuin bijhouden kost geld. Men heeft vaak geen gulden over voor de tuin. Er komen hier de laatste jaren veel sociale minima wonen. Ik begrijp hun probleem, maar ook met minimale middelen kun je er wat aan doen."

Spruit stelt stevige maatregelen als ze een andere verwaarloosde tuin ziet. "Dit kan niet. Als je hier niets aan doet, mag je er wat mij betreft uit. Voor ieder huis zijn hier zo acht anderen. Als ze tenminste wél hun tuin bijhouden."

Van flat naar Vreewijk

Bewoonster Els de Winter staat lekker te snoeien als Spruit en verslaggever Maurice passeren. Ze kwam van een flat, had weinig te besteden, maar ging destijds aan de slag met tweedehands spullen. Spruit prijst haar instelling. Inmiddels heeft De Winter het virus te pakken en is ze in het bezit van heuse groene vingers.

"U heeft het helemaal. Dat zie ik meteen. U bent een voorbeeld", zegt Spruit. De Winter vertelt dat ze het even heeft moeten leren, maar dat ze werken in de tuin de loop der jaren echt leuk is gaan vinden. Haar tuin is een combinatie van groen en beeldkunst. Uiteraard voorzien van een heg, zoals dat is voorgeschreven. Een schutting past eigenlijk niet in het tuindorp.

Hoe het ook zij, Vreewijk is nog altijd een oase van groen op zuid. Wie slentert langs de singels krijgt vanzelf een gevoel van ontspanning en rust over zich. Toch waarschuwt Spruit: "Ik ben pessimistisch over de toekomst. Het is nu twaalf uur. Wil je deze wijk redden, dan zul je nu in moeten grijpen."

RTV Rijnmond doet deze hele wijk verslag van wat de inwoners van Vreewijk bezig houdt. Verslaggevers Maurice Laparlière en Koen Freijssen zitten vijf dagen lang op de pop-upredactie in buurtcentrum De Bink. Als je geen tijd hebt om langs te komen, kun je ook mailen naar koen.freijssen@rijnmond.nl of maurice.laparliere@rijnmond.nl.