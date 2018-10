Deel dit artikel:













Tyrell Malacia over rol bij Feyenoord: 'Moet aan de trainer laten zien dat ik wel moet spelen' Tyrell Malacia

Jong Feyenoord won maandagmiddag met 4-0 van Jong RKC. Tyrell Malacia deed namens de beloften mee als linksback. Dat was even wennen voor de back, aangezien hij door de afwezigheid van Ridgeciano Haps de laatste weken een vaste waarde was in het eerste van de Rotterdammers.

"Maar als ik niet bij het eerste speel, is het lekker om hier mijn minuten te maken", zegt de verdediger tegenover RTV Rijnmond. Veel wil Malacia niet kwijt over zijn reserverol. "Als ik hier moet spelen, moet ik gewoon zorgen dat ik mijn ding doe en laten zien aan de trainer dat ik wel moet spelen." De Klassieker Ajax-Feyenoord komt eraan en daar kijkt Malacia naar uit. "Ja, zeker. In de jeugd heb ik veel van die wedstrijden gespeeld. Vorig seizoen heb ik zelf ook mogen spelen in De Klassieker en dat zijn altijd de leukste wedstrijden die je speelt. Bij het eerste komt er andere druk bij kijken, maar dat is wel lekker. Ik denk dat we er alles aan moeten doen om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten." Bekijk hierboven heel het interview van Jan Jaap Pruysen met Tyrell Malacia.