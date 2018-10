Oud-premier Kok heeft veel gedaan voor Rotterdam

Oud-premier Wim Kok heeft veel voor de grote steden gedaan en dan met name voor Rotterdam. Dat zegt oud-burgemeester Bram Peper in een reactie op het overlijden van Wim Kok afgelopen zaterdag.

De samenwerking tussen Bram Peper en Wim Kok gaat al een tijd terug. Bijvoorbeeld eind jaren 80 toen Wim Kok Joop den Uyl opvolgde als partijleider van de PvdA. Peper: "Toen heb ik hem verschillende keren als burgemeester van Rotterdam gesproken over het grotestedenbeleid."

"Wij waren in Rotterdam bezig met sociale vernieuwing. Toen heb ik Wim Kok een beetje op het spoor kunnen zetten dat we wat meer voor de grote steden moesten doen voor de ontwikkeling van ons land", vervolgt Peper.

Lobbyen voor Rotterdam

Wim Kok en Peper hadden regelmatig contact in die jaren. Zo kwam de oud-premier naar Rotterdam om het monument van de Delftse Poort, een kunstwerk van Cor Kraat aan het Hofplein, te onthullen.

Ook klopte de burgemeester van Rotterdam regelmatig bij Kok aan om te lobbyen voor zijn stad. Dan ging het over de ontwikkeling van bijvoorbeeld de haven en de Tweede Maasvlakte.

PvdA

Bram Peper heeft voor Kok ook een lezing geschreven over de toekomst van de PvdA. Het ging om een toekomstbeeld voor 10 jaar. "Dat is later alleen opgehangen aan die ideologische sferen omdat Kok niet hield van filosoferen. Hij was een praktische man", zegt Peper.

Eind jaren 90 wordt Peper nog een kleine twee jaar minister van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet Kok. Peper stelde voor dat de burgemeester van Rotterdam in de toekomst maar gekozen moest worden door de bevolking.

"Dat heeft Wim Kok er meteen uitgehaald. Dat was ook een stoute zin die ik erin had geschreven. Dat sneuvelde. Kok wilde geen experimenten", besluit Peper.

Bekijk hier het extra lange interview met Bram Peper: