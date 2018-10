Deel dit artikel:













FC Rijnmond over klassieker: 'Feyenoord wordt afgeslacht' Joop van Daele

Joop van Daele is in FC Rijnmond duidelijk over de kansen van Feyenoord komend weekend in Amsterdam tegen Ajax: "Het moet wel heel gek lopen wil Feyenoord daar een goed resultaat halen."

Gevraagd door presentator Bart Nolles welke redenen er zijn om te geloven dat Feyenoord niet afgeslacht gaat worden door Ajax, toonde Van Daele zich zeer pessimistisch over de Rotterdammers: "Feyenoord wordt wel afgeslacht." Johan Voskamp schoof ook aan, aan de desk bij Nolles, Van Daele en vaste analist Emile Schelvis. Hij adviseert Feyenoord om zich vooral niet in te graven, maar gewoon het eigen spel te spelen met drie spitsen. Uiteraard komen ook de ontwikkelingen bij Excelsior (2-0 winst tegen Vitesse), Sparta (1-1 tegen Roda JC) en FC Dordrecht (1-1 tegen Jong AZ) aan bod in de talkshow. Bekijk hierboven heel de uitzending.