VIDEO: Rotterdamse streetart-kunstenaar beroemd in het buitenland

In het buitenland wordt Rotterdammer Eelco van den Berg geroemd om zijn kleurrijke streetart. Maar in Nederland wil zijn naam nog niet echt landen. Op slechts enkele plekken in Rotterdam staat werk van hem. "In Nederland blijf ik een rare vogel."

Hij is net twee weken op werkreis geweest en nu is hij weer terug in Rotterdam, waar hij woont en zijn studio heeft. "Mijn meeste aanvragen komen uit het buitenland. Ik heb me altijd wel internationaal opgesteld en met mijn graffitiverleden was ik al veel aan het reizen", legt hij uit.

De kunstenaar heeft een tijdje in New York gewoond. Daar stond zijn werk al in de top 10 van beste muurschilderingen. "Toen ik daar voor het eerst ging werken, maakte ik dingen die ze daar nog niet kenden. Het sloeg aan", vertelt Van den Berg. "De kunstwereld is daar groter en heeft meer afzet."

Rotterdam

Ondanks zijn goede status in het buitenland, is het aantal kunstwerken van Van den Berg in Rotterdam schaars. Op het Watergeusplein en op een van de pilaren tussen metrostations Maashaven en Rijnhaven staan zijn muurschilderingen. Zijn laatste werk is te vinden in de Bloemkweekstraat

"Met een muurschildering ben je altijd zichtbaar. Het is toch wel erg bijzonder om te realiseren dat elke dag veel mensen jouw werk ontdekken", zegt hij.

Hij vindt Amerika nog steeds een interessante plek voor streetart. Maar weer naar het buitenland verhuizen, ziet Van den Berg zichzelf niet snel meer doen. "Met twee kinderen is dat wel heftig", zegt hij. Op dit moment bevalt hem de afwisseling van reizen en werken. "Ik ben een bezige bij en vind het niet fijn om elke dag dezelfde routine te hebben."