Gestolen puppy Karel uit Schiedam is terecht

Puppy Karel, die bij een inbraak in de nacht van zondag op maandag werd gestolen uit een huis in Schiedam, is terecht. De wijkagent meldt maandagavond dat de bostonterriër is gevonden in Den Haag.

Eigenaar Sebastiaan en zijn vriend waren kapot van de diefstal. "Vreselijk", stamelde hij maandagmiddag. "We hebben hem pas net." De puppy is 20 weken oud. De bewoners waren thuis op het moment van de inbraak, maar merkten er niets van. Het was cruciaal om Kareltje te vinden, omdat de pup medicijnen nodig heeft.



We spraken de eigenaren rond 21:15 uur, terwijl ze onderweg naar huis waren met Karel. Ze waren "absoluut opgelucht", vertelden ze. Karel is gevonden in een tas voor de deur van een dierenarts in Den Haag. Zij heeft hem meegenomen naar huis en heeft de eigenaren opgespoord via de chip van de hond. Bij aankomst bleek Karel lekker in een mandje te liggen slapen.

Volgens de baasjes gaat het goed met het hondje. "Hij is kerngezond, het is dezelfde Karel als vannacht. Hij was lekker op boevenpad."

Hoe het staat met het onderzoek naar de inbraak, kon de politie maandagavond niet zeggen.