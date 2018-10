Portiek ontruimd door sambal van de buurman: 'De brandweer blust zeker met komkommers?'

"Iedereen rook opeens een brandende lucht en begon te hoesten. We raakten in paniek." Mustafa en zijn zus blikken maandag nog eens terug op het avontuur dat hen zaterdag in de Brigantijnstraat in Rotterdam is overkomen. Hun portiek werd ontruimd, nadat zeven mensen zich niet lekker voelden door een rare geur die in de woning hing. De oorzaak? Sambal.

"We belden eerst de brandweer, maar toen mijn zusje begon te hyperventileren, hebben we ook de ambulance gebeld", zegt de zus van Mustafa. "Ik kon niet eens normaal praten en de ambulance bellen. We dachten eerst dat er een gaslek was, maar we konden de geur echt geen plaats geven. Het rook heel sterk: je ging er van hoesten en het ging branden."

De hulpdiensten kwamen zaterdag ter plaatse, maar wisten in eerste instantie ook niet waar de lucht vandaan kwam. Een gaslek of een brand in het pand werden uitgesloten. Maar waar de lucht dan wel vandaan kwam, was niet duidelijk. Een expert op het gebied van gevaarlijke stoffen werd naar de woning gestuurd voor onderzoek.



Na een tijd kwam de aap uit de mouw: de overbuurman had gezien dat de onderbuurman hete sambal aan het bereiden was in de keuken. De geur die daar vanaf kwam, steeg op naar de bovengelegen woningen. Daardoor begonnen de zeven familieleden te hoesten en raakte het zusje van Mustafa zo in paniek, dat ze ging hyperventileren.

Het bericht zorgde op sociale media voor enige hilariteit. "Ze schreven dingen als 'de brandweer blust zeker met komkommers?', of 'is de sambalman langs geweest?'", zegt Mustafa. "Als je er over nadenkt, is het gewoon grappig wat er is gebeurd", lacht zijn zus. "Ik snap ook best dat mensen hier grappen over maken. Dit kan gebeuren."

De kokende buurman heeft zijn excuses aangeboden. "Hij heeft aan ons verteld dat hij het was en dat het niet opzettelijk gebeurde. Fouten maken is menselijk." Voor RTV Rijnmond was hij maandagavond niet bereikbaar voor commentaar.