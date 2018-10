Deel dit artikel:













Wie was toch de vrouw die in een koffer in Schiedam werd gevonden? De vondst van het lichaam van de vrouw is één van de 52 zaken op de coldcasekalender

De politie doet een ultieme poging om de identiteit te achterhalen van een vrouw die in 2005 dood werd gevonden in Schiedam. Haar lichaam werd op 12 oktober van dat jaar in een koffer gevonden aan de Thorbeckelaan. Wie zij was en wat haar is overkomen, is nog altijd onduidelijk.

Met een nieuwe digitale reconstructie van haar gezicht hoopt het coldcaseteam, dat oude, onopgeloste misdrijven onderzoekt, meer informatie te achterhalen. Die reconstructie wordt dinsdagavond getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht. In de jaren na de vondst van haar lichaam werd uitgebreid aandacht besteed aan de zaak. Zo werd eerder een reconstructie gemaakt van haar hoofd. Die leverde destijds geen bruikbare tips op. Door gebruik te maken van nieuwe technieken, moet de digitale reconstructie meer waarheidsgetrouw zijn dan de constructie uit 2008. Coldcasekalender De overleden vrouw is dit jaar een van de 52 zaken die te vinden is op de coldcasekalender van de politie. Die kalender wordt uitgedeeld in gevangenissen en ligt op het kantoor van de reclassering, om op die manier meer informatie te achterhalen. Er is een beloning van 15 duizend euro uitgeloofd voor de gouden tip in deze moordzaak.

