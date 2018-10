Politie haalt acht verstekelingen uit oplegger bij Hendrik-Ido-Ambacht

Een chauffeur ontdekte maandagochtend acht mensen in de oplegger van zijn vrachtwagen. Het gaat vermoedelijk om vluchtelingen uit Eritrea.

De vrachtwagenchauffeur hoorde maandagochtend rond 08:30 uur op de A16 gebonk vanuit zijn oplegger komen, zette zijn wagen op de parkeerplaats ter hoogte van Hendrik-Ido-Ambacht aan de kant en belde de politie. Er bleken zeven mannen en een vrouw in de oplegger te zitten.

Normaal vervoert de chauffeur vleeswaren, daarom zat er een koelsysteem in de vrachtwagen. De koeling was uitgezet, toch was het maar één graad achterin. De mensen zijn nagekeken door medewerkers van de ambulance en daarna overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.

De chauffeur was in Engeland gaan rijden en onderweg naar België. Hij heeft meerdere stops gemaakt. Het is onduidelijk waar de acht mensen zijn ingestapt.