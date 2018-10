Deel dit artikel:













Vossenjacht op het Dakpark in Rotterdam-West Een still uit de video van de vos Het Dakpark zit vol met konijntjes

Het Dakpark dat over de winkels aan de Vierhavenstraat in Rotterdam-Delfshaven is aangelegd, gaat steeds meer op een gewoon park lijken. Afgelopen week werd er zelfs een vos gezien. Het dier werd door personeel en gasten van restaurant Steaks and More gespot en op de gevoelige plaat vastgelegd.

"Hij kwam zo uit het niets, dat was heel bijzonder", zegt Alphon Senyurek van het restaurant. "Hij was aan het graaien en snuffelen in de bosjes. Ik denk dat hij zocht naar eten." Veel mensen filmden het bijzondere tafereel. "Ik vind het prachtig. Het is een dakpark, het is natuur. Daar horen beesten", zegt Senyurek. Gewoon komen lopen Volgens André de Baerdemaeker van Bureau Stadsnatuur was het dier onmiskenbaar een vos. Maar hoe komt een vos op het Dakpark terecht? "Dat klinkt heel flauw, maar die is gewoon komen lopen", zegt De Baerdemaeker. "Vooral jonge vossen gaan op zwerftocht, omdat ze op eigen poten moeten leren staan. Dan gaan ze op zoek naar een plek om zich te vestigen en deze vos heeft in ieder geval één avond overwogen dat op het Dakpark te doen." Vossen zijn vindingrijk en kunnen van alles eten, vertelt De Baerdemaeker. Aan eten dus geen gebrek op het Dakpark. "Regenwormen zijn prima, maar er ligt hier ook zwerfvuil. Ook lopen hier veel konijnen. Als er één niet oplet of mank loopt, is 'ie voor de vos." De Baerdemaeker verwacht dat dit niet de enige keer is dat het dier gespot wordt op de daken van Delfshaven. "Het dakpark is één grote konijnenheuvel, dus als vos zou ik hier zeker een kijkje nemen. Ik hou er dus ernstig rekening mee dat hij hier vaker gaat komen."