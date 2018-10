Melkveehouders besproeien weilanden bij gebrek aan regen

Na een lange, warme nazomer is er eindelijk herfstweer op komst, maar door de aanhoudende droogte van de laatste weken zijn boeren in de regio aan het sproeien. Er valt te weinig regen, de gezaaide graszaadjes willen niet ontkiemen.

Dat gras is het voedsel voor melkkoeien. In de Alblasserwaard zijn melkveehouders dagelijks hun weilanden aan het beregenen. De koeien krijgen voer uit de voorraad van vorig jaar.

Melkveehouder Louis de Groot heeft zes weken geleden graszaadjes gezaaid en is bang dat hij volgend jaar niet kan oogsten als hij het land niet kunstmatig beregent. Hij is maandag begonnen en is van plan de hele week te blijven sproeien.

Geen zorgen

In andere delen van het land geldt een beregeningsverbod, maar in de Alblasserwaard mogen boeren het slootwater gewoon gebruiken. "We zitten hier in waterrijk gebied", legt De Groot uit. "Het kost veel minder moeite om het water bij het land te krijgen."

Hij maakt zich nog geen grote zorgen. "Het is een natuurverschijnsel, het zij zo. Gelukkig hebben we de technische middelen."

Zijn koeien hoeven geen honger te lijden, De Groot heeft nog een aardige voorraad gras van vorig jaar. "Soms is dat juist lekkerder, als je het goed bewaart." Collega's in de omgeving hebben minder voorraad en moeten bijkopen, weet de melkveehouder.

Spreeuwen

Een andere bedreiging van het voer zijn zwermen spreeuwen in de open koeienstal. "Ik probeer ze weg te houden maar dat valt niet mee. Ik krijg ze er makkelijk uit, maar ze komen er ook heel makkelijk weer in", lacht De Groot.

"Een oplossing zou zijn een sperwer of een torenvalk in de schuur. Maar die blijft natuurlijk niet zitten."