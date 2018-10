PVV-voorman verklaart kunstpoll ongeldig wegens 'trollenovermacht'

PVV-voorman Maurice Meeuwissen trekt zijn poll op Twitter over kunstsubsidies terug. Er zouden te veel 'trollen' stemmen.

In de poll gaf hij aan dat de gemeente Rotterdam het "enorme bedrag" van 150 miljoen uitgeeft aan kunst- en cultuursubsidies. "Geld dat daardoor onder andere niet naar zorg en veiligheid gaat!", schreef hij verontwaardigd op Twitter. "Moet er meer of minder geld naar kunst en cultuur?"

Hij hoopte dat de poll zou zorgen voor massale steun voor het verminderen van het kunstbudget, maar veel mensen stemden juist voor meer geld naar kunst.